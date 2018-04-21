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СМИ: Некоторые страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия

Дело Скрипаля
03:39 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Издание подчеркивает, что "Новичок" могли изучать лишь с целью разработать противоядие.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране.

Об этом сообщили в пятницу, 20 апреля, немецкие информагентства со ссылкой на расследование Der Spiegel, передает DW.com.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать "Новичок" лишь с целью разработать противоядие.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в СССР.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Европа, Новичок, Новости мира, Россия, США.
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