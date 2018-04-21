Принц Чарльз заменит королеву Елизавету II во главе Содружества наций

На этом посту 69-летний представитель монаршей семьи Великобритании заменит свою мать Елизавету II, которой в субботу, 21 апреля, исполняется 92 года.

Об этом сообщается в заявлении объединения, распространенном в пятницу, 20 апреля, передает DW.

"Мы признаем роль королевы в защите интересов Содружества и ее народов", - цитирует коммюнике агентство новостей Reuters. Ранее королева поддержала назначение принца Чарльза на эту должность, хотя и звучали призывы о передаче этих ненаследственных полномочий на основе ротации. Сам Чарльз назвал Содружество "значительной частью своей сознательной жизни". На встрече объединения в Лондоне присутствовали тысячи делегатов со всего мира.

Основанное в 1949 году Содружество наций ранее было известно как Британское содружество, оно объединяет независимые государства, большинство из которых когда-то входили в состав Британской империи. Его члены признают британского монарха как символ свободного объединения. На 20 апреля 2018 года организация насчитывает 53 страны-участницы, в которых проживают 2,4 миллиарда людей.

Организация не носит политический характер, речь идет скорее о сотрудничестве правительств, в частности, в таких вопросах, как защита окружающей среды. Впрочем, действующий британское правительство надеется также увеличить объемы торговли со странами содружества после выхода страны из Евросоюза в 2019 году, отмечает информагентство dpa.