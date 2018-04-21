Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Новости: Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Новости: СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
Новости: СМИ: Некоторые страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия
СМИ: Некоторые страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия
X

Коррупционный скандал в миграционном ведомстве Бремена

Езиды
07:17 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Чиновницу миграционного ведомства обвиняют в выдаче неправомочных разрешений на убежище в Германии мигрантам-езидам.

Прокуратура немецкого Бремена проводит расследование относительно руководительницы представительства земельного управления Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) и еще ряда лиц. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Deutsche Welle. Чиновницу обвиняют в удовлетворении более 1200 ходатайств об убежище без достаточных на то правовых оснований. Проводятся соответствующие следственные действия. В правительстве Германии подтвердили факт расследования. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что речь идет о "значительных подозрениях" относительно чиновницы.

В МВД страны добавили, что подозреваемая временно отстранена от исполнения обязанностей. Подробности не разглашаются из-за текущего следствия. По сообщениям СМИ, большинство ходатайств об убежище, которые чиновница удовлетворила без имеющихся оснований, были поданы езидами - представителями ближневосточной курдской этнической группы. Основная масса езидов живет в северном Ираке, в Сирии, Армении, Грузии, России и Украины.

Кроме сотрудницы BAMF прокуратура подозревает еще трех юристов и переводчика. Имела ли место передача средств в обмен на действия чиновницы, неизвестно. Как минимум речь идет о "подарках" в виде приглашений в ресторан. Также сообщается, что число случаев неправомерного удовлетворения ходатайств об убежище даже больше имеющихся пока официальных данных - следователи якобы обнаружили около 2000 случаев в 2013-2017 годах. Лишь 98 ходатайств были в компетенции отделения в Бремене. Искатели убежища, как сообщается, были в основном не из Бремена, а из Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бремен, Германия, Езиды, Коррупция, Мигранты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

СМИ: Британия и ЕС не смогли договориться о границе королевства с Ирландией Столтенберг: НАТО пока не усиливается в Прибалтике В аэропорту Белфаста произошла авиакатастрофа

Последние новости

Ученые из США испытали на обезьянах негормональную мужскую контрацепцию Фантазия бьет ключом или когда питье пива превращается в целый ритуал (Фото) В Киеве ликвидировали нарколабораторию, изъяв амфетамин на 1 млн гривен
Сегодня читают
01 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
02 Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала
03 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
04 Почему редис должен быть на вашей тарелке
05 "Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка
Новости сегодня
07:21 Менеджер Гассиева: Выглядит странно, что Усик не хочет биться в Росии
07:18 Знаменательные события в истории: 21 апреля 2018 года
07:16 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2018: все знаки зодиака
07:14 Игрок "Реала" Себальос близок к переходу в клуб АПЛ
06:53 Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0