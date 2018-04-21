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Президент Румынии против переноса посольства в Израиле

Иерусалим
07:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: Решение о переносе посольства в Иерусалим было принято правящей коалицией парламента Румынии, но президент не поддерживает эту инициативу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис раскритиковал решение правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией о начале процедуры перевода румынского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Румынии.

"Такие стратегические политические решения не принимаются поспешно. Президент Клаус Йоханнис призывает правительственные структуры и политиков к ответственности в случае принятия решений в сфере внешней политики. В связи с этим решение (о начале процедуры перевода румынского посольства в Иерусалим) должно быть принято после консультаций со всеми государственными институтами, а окончательный вердикт, согласно Конституции страны, должен вынести президент", - говорится в сообщении. Сообщается также, что президент не был проинформирован о решении правящей коалиции, а "перевод румынского посольства в Иерусалим может быть квалифицирован как нарушение международного права".

К. Йоханнис подчеркнул также, что окончательное решение о переводе посольства в Иерусалим может быть принято только после завершения мирных переговоров на Ближнем Востоке и подписания между сторонами соответствующего договора. Накануне один из лидеров правящей в стране коалиции во главе с Социал-демократической партией, председатель нижней палаты парламента Румынии Ливиу Драгня заявил, что правительством был утвержден Меморандум о начале процедуры перевода посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим.

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Новости мира, Иерусалим, Израиль, Посольство, Румыния, Тель-Авив.
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