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Литва отправила ноту Беларуси из-за инцидентов на БелАЭС

Белорусская АЭС
16:40 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Литва вручила Беларуси ноту из-за февральского инцидента на АЭС, которая находится относительно недалеко от Вильнюса.

МИД Литвы вручило белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой как можно быстрее предоставить подробную информацию об инциденте 17 февраля на Белорусской АЭС (БелАЕС) в Островце, который находится в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщает Delfi.

"Во врученной послу ноте содержится просьба тщательно проверить причины пожара и незамедлительно предоставить подробную информацию об этом инциденте и действиях, которые были предприняты", - говорится в сообщении.

Официальный Минск ответил на ноту, заявив, что Литва в пропагандистских целях использует информацию об инциденте на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Вelta.by.

"Исчерпывающий комментарий по этой ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о "пожаре" и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях", - заявил он.

Мирончик подтвердил, что в Минске получили ноту литовской стороны.

"Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ", - сказал Мирончик.

Как отмечается, об инциденте, который произошел более двух месяцев назад, компетентные институции и общественность Литвы не были информированы. То, что инцидент имел место, подтвердила на этой неделе пресс-служба БелАЭС. Она указывает, что инцидент был связан с электроснабжением башенного крана.

Между тем белорусский антиядерный активист Николай Уласевич распространил сообщение о том, что 17 февраля в системе аварийной защиты реактора на строящейся АЭС в Островце было крупное возгорание, в результате которого полностью выгорела электрощитовая.

Постоянные инциденты на строящейся всего в 50 км от Вильнюса БелАЭС вызывают сомнения в безопасности станции. МИД Литвы утверждает, что в 2016 году на БелАЭС произошло шесть известных литовской стороне инцидентов, которые вызывают серьезные сомнения относительно качества работ проекта и вероятного воздействия на окружающую среду.

Как известно, проект БелАЭС финансирует российское правительство, а реализует его российская государственная корпорация атомной энергетики "Росатом".

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Новости мира, АЭС, Беларусь, БелАЭС, Вильнюс, Литва, МИД Литвы.
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