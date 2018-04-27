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Прощай, Сибирь: литовским деятелям запретили въезд в Россию

Российская граница
18:38 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Россия объявила "черный список" граждан Литвы, о чем пообещала проинформировать каждого деятеля индивидуально.

Россия запретила въезд на свою территорию для ряда литовских деятелей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене, передает Delfi.lt.

По ее словам, в Вильнюсе получили список граждан Литвы, которых РФ объявила невъездными. Якилайтене сказала, что каждого, кто внесен в список, информируют индивидуально.

В этот список, в частности, попал журналист Римвидас Валатка. Он заявил, что это самая высокая оценка в его жизни.

"Я сегодня узнал, что путинская Россия включила меня в "черный список", и мне в течение 5 лет запрещено приезжать в Россию. Наверное, это самая высокая оценка в моей жизни. Хоть на сто, господа клептократы. Я сознательно не ездил туда с середины 1991 года, когда еще приходилось пользоваться аэропортами. Мне хватило. Это страна, где я родился, на каторге, в Сибири, она единственная во всем мире не тянет меня назад", - написал Валатка.

О попадании в список также сообщил журналист Андрюс Тапинас.

"Прощай, Сибирь. Прощайте, Байкал и Нижний Тагил. Прощай, отпуск в Геленджике и Крыму, прощайте, Красноярск и Челябинск. Я попал в российский список и 5 лет не смогу въехать на территорию России. Реально ни за что. Ни одного плохого слова в адрес Кремля – и нате", - сказал Тапинас.

По данным СМИ, также в этот список попал и журналист портала 15min.lt Довидас Панцеровас.

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Новости мира, Литва, Литовские деятели, МИД Литвы, Раса Якилайтене, Россия, Черный список.
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