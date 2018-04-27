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США приветствуют прогресс Приднестровского урегулирования

Приднестровье
22:47 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: США призывают выполнить три пункта для достижения Приднестровское урегулирования.

Официальный Вашингтон выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в процессе приднестровского урегулирования, и в то же время призывал стороны завершить выполнение последних трех пунктов из "Пакета восьми" процесса переговоров.

С таким заявлением выступил на заседании Постоянного комитета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ посол Гарри Кемиен, сообщает корреспондент.

"Соединенные Штаты поздравляют все стороны процесса приднестровского урегулирования в формате "5+2" с достижением соглашения об участии транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении. Подчеркиваем, что реализация этого соглашения начнется в сентябре, что станет важным этапом на пути к полному и мирному урегулированию конфликта", - цитирует слова представителя США пресс-офис Государственного департамента.

Кемиен подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает "ориентированный на результат" процесс мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что решение должны приниматься на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"Призываем все стороны на основе последних достижений завершить выполнение трех пунктов, которые остались из "Пакета восьми" реальных целей, которые стороны подтвердили в Венском протоколе 2017 года", - сказал представитель США.

Он уточнил, что это касается, в частности, уголовных дел, свободы передвижения, а также реализации соглашения о телекоммуникациях.

"Усилия сторон по урегулированию этого затяжного конфликта, которые заслуживают похвалы, могут стать хорошим примером для всего региона ОБСЕ", - подчеркнул представитель США.

Как известно, процесс переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" предусматривает участие Кишинева и Тирасполя как сторон, Украины, России, ОБСЕ как посредников, а также США и ЕС как наблюдателей.

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Новости мира, "Пакет восьми", Гарри Кемиен, ОБСЕ, Приднестровье, США.
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