Меркель: Время послевоенного порядка минуло

Времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера, США, прошли и ЕС, и ФРГ должны брать на себя больше ответственности.

Эту мысль, впервые высказанную после прихода к власти президента США Дональда Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в пятницу в ходе совместной с ним на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло", - констатировала канцлер.

"Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - сказала Меркель. Это, пояснила она, относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции. Но также это относится и к тому, чтобы быть более активными политически. Канцлер с гордостью отметила, что впервые Германия задействована в малой группе по сирийскому урегулированию, и хочет внести свой вклад. "Это наш долг", – сказала она.

"Мы должны учиться играть свою роль", - заявила глава немецкого правительства. ФРГ – большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать, признала она. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности многие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила "немыслимо много несправедливости". Теперь немцы, по словам их лидера, должны научиться брать на себя больше ответственности.

При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в том числе в НАТО. Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать, призвала Меркель.