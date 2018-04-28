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В Ватикане проходит конференция, посвященная научным достижениям медицины

Собор Святого Петра в Ватикане
01:32 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Тема форума - "Едины в лечении. Глобальная инициатива в области здравоохранения: как наука, техника и медицина 21 века влияют на культуру и общество".

С 26 по 28 апреля в ватиканском Новом Зале Синода проходит IV международная конференция, посвящённая последним научным открытиям в области медицины и прежде всего глобальным потребностям пациента.

На открытии конференции, проходящей под эгидой ватиканских и международных организаций, выступил президент Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази, сообщает "Радио Ватикана".

По словам иерарха, «не от всех болезней можно излечиться, но все можно лечить. Вот почему важно всегда обращать внимание на пациента, который является не только биологической проблемой».

В течение трёх дней участники форума - учёные, врачи, пациенты, эксперты по этике, правительственные чиновники и представители религиозных конфессий - обсудят прогрессы технологии, глобальные потребности пациентов и распространение знаний, улучшающих здоровье людей, предупреждая болезни и защищая окружающую среду.

В первый день работ был затронут широкий круг вопросов: от силы молитвы исцеления до современной «эпидемии одиночества»; от генетических тестов, чреватых последствиями для здоровья, до важности тщательного и селективного режима питания.

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Новости мира, Ватикан, Джанфранко Равази, Едины в лечении, Медицина.
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