Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Сийярто отрицает влияние Кремля в конфликте Украины и Венгрии

Петер Сийярто
02:01 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: 112.ua

Новости мира: Министр подчеркнул, что проведение саммитов Украина-НАТО зависит не от венгров, а "исключительно от украинцев".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отрицает, что Венгрия могла бы проводить свою политику в отношении Украины "по заказу россиян".

"Мы с возмущением решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики, согласно которой на политику Венгрии в отношении Украины может быть какое-то российское влияние", – заявил в Брюсселе министр Сийярто, передает Радио Свобода.

Он добавил, что венгерское правительство в своих действиях руководствуется намерением добиться того, чтобы Киев как можно скорее отказался от законов, которые "дискриминируют права 150 тысяч закарпатских венгров".

Сийярто отметил, что Венгрия ожидает большего проявления солидарности со стороны НАТО. Он считает, что альянс практически "делает украинцам поблажку" за их геополитическую позицию.

Из-за того, что Венгрия уже в третий раз заблокировала организацию такой встречи, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 апреля назвал важным, чтобы Венгрия и Украина как можно быстрее пришли к согласию в спорных вопросах. Он добавил, что на уровне послов можно провести консультации между НАТО и Украиной, однако внутри НАТО существует большая поддержка и относительно проведения саммитов на уровне министров иностранных дел, отметил Столтенберг.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в норме закона относительно обязательного получения образования на государственном языке. Из-за этого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Венгрия, Кремль, Петер Сийярто, Россия, Украина-Венгрия, Украина-НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Венеции установлены турникеты для контроля туристских потоков В Бельгии из-за аварии остановили реактор АЭС Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах

Последние новости

Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото) Фроч: Джошуа побьет Уайлдера Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0