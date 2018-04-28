Сийярто отрицает влияние Кремля в конфликте Украины и Венгрии

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отрицает, что Венгрия могла бы проводить свою политику в отношении Украины "по заказу россиян".

"Мы с возмущением решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики, согласно которой на политику Венгрии в отношении Украины может быть какое-то российское влияние", – заявил в Брюсселе министр Сийярто, передает Радио Свобода.

Он добавил, что венгерское правительство в своих действиях руководствуется намерением добиться того, чтобы Киев как можно скорее отказался от законов, которые "дискриминируют права 150 тысяч закарпатских венгров".

Сийярто отметил, что Венгрия ожидает большего проявления солидарности со стороны НАТО. Он считает, что альянс практически "делает украинцам поблажку" за их геополитическую позицию.

Из-за того, что Венгрия уже в третий раз заблокировала организацию такой встречи, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 апреля назвал важным, чтобы Венгрия и Украина как можно быстрее пришли к согласию в спорных вопросах. Он добавил, что на уровне послов можно провести консультации между НАТО и Украиной, однако внутри НАТО существует большая поддержка и относительно проведения саммитов на уровне министров иностранных дел, отметил Столтенберг.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в норме закона относительно обязательного получения образования на государственном языке. Из-за этого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.