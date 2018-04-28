МИД стран НАТО договорились о продолжении политики сдерживания России

Министры иностранных дел стран НАТО на состоявшемся в пятницу совещании в Брюсселе договорились продолжать в отношении России политику сдерживания в сочетании с существенным диалогом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что такая политика "является правильной".

"Нам необходимо еще больше укрепить нашу устойчивость. В то же время НАТО остается приверженной диалогу с Россией", - сказал он.

Й.Столтенберг добавил, что обе стороны продолжают работать в направлении следующего заседания Совета Россия-НАТО.

"Даже когда нет значительных улучшений в отношениях, очень важно поддерживать те отношения, которые у нас есть сейчас с Россией, потому что нам нужно справляться с ситуациями, которые связаны со все большим военным присутствием (близ границ между РФ и странами НАТО - ред.) и с увеличением количества учений, а также для того, чтобы предотвращать различные инциденты", - сказал он.

На заседании обсуждалась т.н. "политика открытых дверей" в связи с возможным расширением альянса. Кандидатом является Македония, программы подготовки к вступлению выполняют Босния и Герцеговина и Грузия, о желании вступить в альянс вновь заявляет Украина. Вопрос о расширении тоже будет в повестке дня июльского саммита.

Й.Столтенберг подтвердил, что присоединение к альянсу является двусторонним делом суверенной страны-соискателя и НАТО и никто (имея в виду Россию) не может вмешиваться в него.

Министры приняли решения о подготовке к новой учебно-тренировочной миссии НАТО в Ираке, которая должна быть запущена на июльском саммите. Она будет включать несколько сотен человек личного состава, которые будут обучать иракских инструкторов и создавать военные учебные заведения в Ираке. Похожие программы реализуются в Иордании и Тунисе.

Совет НАТО на уровне министров принял заявление в поддержку Афганистана. В нем приветствуется предложение президента Ашрафа Гани вступить в мирные переговоры с Талибаном, а предстоящие в 2018 и 2019 годах парламентские и президентские выборы названы "важными для установления мира".

НАТО будет и впредь оказывать помощь правительству Афганистана в сфере безопасности. Альянс подтвердил обязательство развивать афганские вооруженные силы в рамках своей учебно-тренировочной миссии "Решительная поддержка". Он увеличит свой воинский контингент в Афганистане, который насчитывает 13 тысяч человек.

Знаменательным событием саммита было участие в нем нового госсекретаря США Майкла Помпео, который отправился в Брюссель сразу после принесения присяги.

На пресс-конференции М.Помпео ответил на вопросы об отношении нынешней вашингтонской администрации к НАТО и подтвердил, что увеличение оборонных расходов европейских членов альянса "является приоритетом для президента Трампа".

Это было последнее совещание на уровне министров в старой штаб-квартире НАТО, которая действовала более 50 лет. Следующие будут проходить в новом комплексе зданий, построенном рядом.