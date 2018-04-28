Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Болгария начнет производство собственной боевой техники по стандартам НАТО

Бойко Борисов
05:09 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Болгарии подчеркнул также, что к работе военного предприятия будут привлекаться американские, французские и немецкие специалисты.

Модернизация старой и производство новой военной техники для нужд Национальной армии будет осуществляться на одном из военных предприятий Болгарии.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов при посещении военного завода «Терем-Хан Крум» в городе Тырговиште.

«Именно на это предприятие будет возложена задача по модернизации и производству бронированной военной техники по стандартам НАТО. В ближайшее время соответствующий проект постановления будет вынесен для обсуждения на заседании правительства», - отметил Борисов.

По словам премьера, начало производства военной техники на собственном предприятии позволит не только сэкономить миллиарды евро, но и создать новые высокооплачиваемые рабочие места.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бойко Борисов, Болгария, НАТО, Тырговиште.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Венеции установлены турникеты для контроля туристских потоков В Бельгии из-за аварии остановили реактор АЭС Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах

Последние новости

Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото) Фроч: Джошуа побьет Уайлдера Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0