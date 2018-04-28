Болгария начнет производство собственной боевой техники по стандартам НАТО

Модернизация старой и производство новой военной техники для нужд Национальной армии будет осуществляться на одном из военных предприятий Болгарии.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов при посещении военного завода «Терем-Хан Крум» в городе Тырговиште.

«Именно на это предприятие будет возложена задача по модернизации и производству бронированной военной техники по стандартам НАТО. В ближайшее время соответствующий проект постановления будет вынесен для обсуждения на заседании правительства», - отметил Борисов.

По словам премьера, начало производства военной техники на собственном предприятии позволит не только сэкономить миллиарды евро, но и создать новые высокооплачиваемые рабочие места.