Болгария начнет производство собственной боевой техники по стандартам НАТО
Новости мира: Премьер-министр Болгарии подчеркнул также, что к работе военного предприятия будут привлекаться американские, французские и немецкие специалисты.
Модернизация старой и производство новой военной техники для нужд Национальной армии будет осуществляться на одном из военных предприятий Болгарии.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов при посещении военного завода «Терем-Хан Крум» в городе Тырговиште.
«Именно на это предприятие будет возложена задача по модернизации и производству бронированной военной техники по стандартам НАТО. В ближайшее время соответствующий проект постановления будет вынесен для обсуждения на заседании правительства», - отметил Борисов.
По словам премьера, начало производства военной техники на собственном предприятии позволит не только сэкономить миллиарды евро, но и создать новые высокооплачиваемые рабочие места.