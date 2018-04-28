Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Германия собирается прекратить поставки оружия ряду стран

Парламент Германии
16:48 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Германия может остановить продажу оружия в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию.

В парламенте Германии предложили законопроект, направленный на запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию из-за их участия в военных конфликтах.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Цель законопроекта - предотвратить экспорта оружия и связанных товаров и услуг в страны, которые могут их использовать для нарушений прав человека.

Проект, предложенный партией "Левые", сосредотачивается преимущественно на Саудовской Аравии и ОАЭ за их роль в войне в Йемене, но также выделяет Турцию из-за военной операции на севере Сирии.

В случае утверждения, закон не только запретит заключение соглашений с этими странами, но и остановит ранее утвержденные договора.

В законопроекте конкретно говорится о соглашении, заключенном между Германией и Турцией для обслуживания нескольких танков Leopard. Эти танки использовались во время операции "Оливковая ветвь" в северной Сирии против курдских групп.

В документах также упоминаются патрульные катера, купленные Саудовской Аравией, которые использовались для блокировки портов Йемена.

В период с 2013 по 2017 годы Саудовская Аравия была одним из крупнейших покупателей немецкого вооружения на общую сумму $1,2 млрд.

В январе немецкое правительство уже объявило, что прекратит весь экспорт оружия в страны, участвующие в войне в Йемене, но этот законопроект будет распространяться на уже заключенные сделки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Германия, Запрет на продажу оружия, ОАЭ, продажа оружия, Саудовская Аравия, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Венеции установлены турникеты для контроля туристских потоков В Бельгии из-за аварии остановили реактор АЭС Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0