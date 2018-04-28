Германия собирается прекратить поставки оружия ряду стран

В парламенте Германии предложили законопроект, направленный на запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию из-за их участия в военных конфликтах.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Цель законопроекта - предотвратить экспорта оружия и связанных товаров и услуг в страны, которые могут их использовать для нарушений прав человека.

Проект, предложенный партией "Левые", сосредотачивается преимущественно на Саудовской Аравии и ОАЭ за их роль в войне в Йемене, но также выделяет Турцию из-за военной операции на севере Сирии.

В случае утверждения, закон не только запретит заключение соглашений с этими странами, но и остановит ранее утвержденные договора.

В законопроекте конкретно говорится о соглашении, заключенном между Германией и Турцией для обслуживания нескольких танков Leopard. Эти танки использовались во время операции "Оливковая ветвь" в северной Сирии против курдских групп.

В документах также упоминаются патрульные катера, купленные Саудовской Аравией, которые использовались для блокировки портов Йемена.

В период с 2013 по 2017 годы Саудовская Аравия была одним из крупнейших покупателей немецкого вооружения на общую сумму $1,2 млрд.

В январе немецкое правительство уже объявило, что прекратит весь экспорт оружия в страны, участвующие в войне в Йемене, но этот законопроект будет распространяться на уже заключенные сделки.