Польскую статую Иисуса отключат от Интернета
Новости мира: В Польше со статуи Христа намерены демонтировать антенны, раздающие интернет из-за риска ранить чувства верующих.
В Польше со статуи Иисуса Христа в городе Свебодзин демонтируют антенны, которые раздают интернет. Такое распоряжение дал епископ Зеленогурско-Гожовского диоцеза Тадеуш Литинский, передает польское издание Fakt24.
Снять устройства обязались до 10 мая.
В Польше статуя Иисуса Христа начала раздавать интернет
Отмечается, что приходской священник признал, что в 2016 году подписал контракт с компанией, которая предоставляет услуги доступа в интернет. Согласно договору, компания могла установить антенны на верхушку статуи Христа, а также должна была предоставить бесплатное видеонаблюдение и доступ в Интернет для приходов, паломников и туристов рядом со статуей.
При этом в епархиальной курии в городе Зелена-Гура заявили, что устройства на статуе могут ранить чувства людей, особенно верующих.