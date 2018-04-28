Польскую статую Иисуса отключат от Интернета

В Польше со статуи Иисуса Христа в городе Свебодзин демонтируют антенны, которые раздают интернет. Такое распоряжение дал епископ Зеленогурско-Гожовского диоцеза Тадеуш Литинский, передает польское издание Fakt24.

Снять устройства обязались до 10 мая.

Отмечается, что приходской священник признал, что в 2016 году подписал контракт с компанией, которая предоставляет услуги доступа в интернет. Согласно договору, компания могла установить антенны на верхушку статуи Христа, а также должна была предоставить бесплатное видеонаблюдение и доступ в Интернет для приходов, паломников и туристов рядом со статуей.

При этом в епархиальной курии в городе Зелена-Гура заявили, что устройства на статуе могут ранить чувства людей, особенно верующих.