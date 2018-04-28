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Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах
Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган начал избирательную кампанию и дал первые обещания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою избирательную кампанию к выборам 24 июня.
Об этом сообщает Reuters
"Турецкий (президент - Ред.) Реджеп Тайип Эрдоган неофициально начал свою предвыборную кампанию", - говорится в сообщении.
Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию на исторически объективных выборах".
Как сообщалось, на прошлой неделе парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов
Telegraf.com.ua