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В Бельгии из-за аварии остановили реактор АЭС

Атомная электростанция Дул
02:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Один из реакторов атомной электростанции Дул был остановлен в экстренном порядке.

В Бельгии экстренно остановили первый реактор атомной электростанции Дул из-за утечки в системе охлаждения.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на RTBF.

"Инцидент произошел на этой неделе, но только в субботу, 28 апреля, представитель компании-оператора АЭС подтвердила, что утечка произошла в ядерной секции. Она заверила, что это небольшая утечка, не угрожает безопасности станции. Однако ректор не будет работать до конца октября", - отмечает издание.

В понедельник, 30 апреля, пройдет чрезвычайное заседание Комитета по ядерной безопасности, которое определит, насколько ситуация серьезна. Отмечается, что обеспокоенность властей вызвало то, что авария произошла в ядерной зоне реактора.

Бельгийская партия зеленых заявила, что АЭС Дул устарела еще в 2015 году и становится все более опасной.

Из всех европейских АЭС эта электростанция расположена в наиболее густонаселенной зоне - 9 миллионов жителей в радиусе 75 километров.

Прошлым летом тысячи людей вышли на акцию с требованием закрыть бельгийские атомные электростанции.

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Новости мира, Атомная электростанция Дул, АЭС, Бельгия, Дул, Европа.
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