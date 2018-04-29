В Венеции установлены турникеты для контроля туристских потоков

На улицах Венеции в субботу установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного количества туристов, сообщает газета La Repubblica.

"Через турникеты у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия может пройти ограниченное число туристов, после чего проход будет доступен только для местных жителей. Эти меры приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по всему городу", - говорится в сообщении.

Рядом с турникетами дежурят сотрудники полиции, которые следят за передвижениями туристов, чтобы в случае нарушений закрыть проход.

По словам мэра города Луиджи Брагнаро, гости имеют большое значение для Венеции, но на первом месте - безопасность как местного населения, так и путешественников.

Ранее власти города приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тыс. человек в день.