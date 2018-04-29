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В Испании массовые протесты из-за приговора суда за изнасилование

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Протесты в Испании
07:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Митингующие держали плакаты и выкрикивали лозунги, осуждающие решение, вынесенное судом в северной Испании 26 апреля.

В испанском городе Памплона десятки тысяч людей вышли на улицы из-за несправделивого, по их мнению, приговора обвиняемым за изнасилование 18 летней девушки в 2016 году.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на CNN, в демонстрации 28 апреля, по данным местной полиции, приняли участие более 30 тысяч человек.

Пятерых мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки, приговорили к 9 годам заключения по статье «преступление сексуального насилия», которая предусматривает менее строгое наказание, чем статья за «изнасилование». Прокуроры просили для каждого обвиняемого по 22 года тюрьмы.

Канал отмечает, что после приговора суда в четверг протестные акции прошли по всей Испании, в частности, в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте.

Инцидент произошел в 2016 году во время традиционного забега быков в Памплоне. Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в коридоре и сняли это на видео.

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Новости мира, Европа, Испания, Памплона, Происшествия.
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