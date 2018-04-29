Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Российские боты вмешивались в британские выборы

Джереми Корбин
09:59 Сегодня Телеграф

Новости мира: В рамках расследования было установлено, что боты из РФ активно агитировали голосовать на прошлогодних выборах за лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Российские боты пытались помочь лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину выиграть прошлогодние выборы. Об этом говорится в совместном расследовании газеты Times и Университета Суонси, сообщает "Украинская правда".

"В рамках исследования удалось обнаружить 6 500 российских аккаунтов в Twitter, которые активно агитировали за Корбина за несколько недель до выборов. Много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле руководствовались ботами", - пишет издание.

"9 из 10 сообщений, которые распространялись этими аккаунтами, поддерживали лидера лейбористов, и наоборот - 9 из 10 твитов, которые вспоминали консерваторов, были отрицательными. Интерес к другим основным политическим партиям был незначительным", - говорится в исследовании.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она "не знает ни о каких автоматизированных ботах, не платила за эти услуги и не знает ничего о сторонниках партии, которые могли бы этим заниматся".

В то же время лейбористы предположили, что российские боты могли поддерживать консерваторов.

Британские ученые заявляют, что обнаруженные фейковые аккаунты - лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более детальное расследование.

Таможенная война: США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде

Ранее США и Великобритания заявили, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы во всем мире в рамках кампании, нацеленной на государственные учреждения, частные компании и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Агитация, Выборы в Британии, Джереми Корбин, Лидер Лейбористской партии, Российские боты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах Польскую статую Иисуса отключат от Интернета Одобрена модернизация греческих истребителей F-16 в США

Последние новости

Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0