Российские боты вмешивались в британские выборы
Новости мира: В рамках расследования было установлено, что боты из РФ активно агитировали голосовать на прошлогодних выборах за лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.
Российские боты пытались помочь лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину выиграть прошлогодние выборы. Об этом говорится в совместном расследовании газеты Times и Университета Суонси, сообщает "Украинская правда".
"В рамках исследования удалось обнаружить 6 500 российских аккаунтов в Twitter, которые активно агитировали за Корбина за несколько недель до выборов. Много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле руководствовались ботами", - пишет издание.
"9 из 10 сообщений, которые распространялись этими аккаунтами, поддерживали лидера лейбористов, и наоборот - 9 из 10 твитов, которые вспоминали консерваторов, были отрицательными. Интерес к другим основным политическим партиям был незначительным", - говорится в исследовании.
Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она "не знает ни о каких автоматизированных ботах, не платила за эти услуги и не знает ничего о сторонниках партии, которые могли бы этим заниматся".
В то же время лейбористы предположили, что российские боты могли поддерживать консерваторов.
Британские ученые заявляют, что обнаруженные фейковые аккаунты - лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более детальное расследование.
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Как сообщалось, в ноябре 2017 года Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.