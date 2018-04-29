Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Минобороны Германии требует серьезного увеличения расходов на Бундесвер

Урсула фон дер Ляен
15:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Военное ведомство считает, что предусмотренное Минфином увеличение расходов является недостаточным.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен требует увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на DW.

В 2019 году глава ведомства предлагает увеличить расходы на три миллиарда евро, в 2020 – на четыре, и еще пять дополнительных миллиардов выделить на 2021 год.

В свою очередь глава Минфина Олаф Шольц предлагает увеличить оборонные расходы меньше, чем на половину этой суммы. По проекту бюджета, финансирование планируется увеличить лишь на 5,5 миллиарда евро в целом до 2021 года.

Министерство обороны Германии считает, что увеличение расходов "с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор является недостаточным".

Оборонное ведомство предупреждает, что в условиях недостаточного финансирования в 2019 году может сорваться "по меньшей мере один из запланированных крупных международных проектов вооружений".

Минобороны уже подготовило список проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем – сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на второй – закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что в 2019 году Берлин планирует увеличить расходы на оборону до 1,3% ВВП и одновременно имеет целью достичь целевого показателя в 2% от ВВП до 2024 года.

Согласно данным Министерства обороны Германии, в прошлом году расходы страны на оборону составили 37 млрд евро или 1,2% ВВП. НАТО требует от стран-членов тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бундесвер, Германия, Минобороны Германии, Урсула фон дер Ляен.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах Польскую статую Иисуса отключат от Интернета Одобрена модернизация греческих истребителей F-16 в США

Последние новости

Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото) 10 книг, которые захватывают с первой фразы
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
17:50 Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0