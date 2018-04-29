Минобороны Германии требует серьезного увеличения расходов на Бундесвер

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен требует увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на DW.

В 2019 году глава ведомства предлагает увеличить расходы на три миллиарда евро, в 2020 – на четыре, и еще пять дополнительных миллиардов выделить на 2021 год.

В свою очередь глава Минфина Олаф Шольц предлагает увеличить оборонные расходы меньше, чем на половину этой суммы. По проекту бюджета, финансирование планируется увеличить лишь на 5,5 миллиарда евро в целом до 2021 года.

Министерство обороны Германии считает, что увеличение расходов "с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор является недостаточным".

Оборонное ведомство предупреждает, что в условиях недостаточного финансирования в 2019 году может сорваться "по меньшей мере один из запланированных крупных международных проектов вооружений".

Минобороны уже подготовило список проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем – сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на второй – закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что в 2019 году Берлин планирует увеличить расходы на оборону до 1,3% ВВП и одновременно имеет целью достичь целевого показателя в 2% от ВВП до 2024 года.

Согласно данным Министерства обороны Германии, в прошлом году расходы страны на оборону составили 37 млрд евро или 1,2% ВВП. НАТО требует от стран-членов тратить на оборону не менее 2% ВВП.