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В Эстонии введут уголовную ответственность за причастность к терроризму

Флаг Эстонии
16:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Минюст Эстонии подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность для лиц, которые прошли обучение ведению террористической деятельности.

Организация, финансирование и оказание поддержки такого рода обучению и поездкам в Эстонии будет считаться преступлением, об этом сообщает в воскресенье агентство BNS.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, криминализация деятельности, связанной с подготовкой террористов, позволит правоохранительным органам Эстонии с опережением и эффективнее реагировать на такие угрозы.

Например, если лицо отправляется в поездку в другую страну с целью получить подготовку для проведения теракта, суд может его приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет. Судебная ответственность ожидает и человека, въезжающего в Эстонию с целью совершения теракта или деятельности террористического характера.

Законодательные поправки и дополнения обеспечивают также необходимую психологическую помощь жертвам терроризма. При этом помощь оказывается как пострадавшим от терроризма в Эстонии, так и жителям Эстонии, пострадавшим от теракта во время поездки за рубеж. Помощь гарантируется пострадавшему вне зависимости от его материального положения.

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Новости мира, Законопроект, Минюст Эстонии, Терроризм, Эстония.
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