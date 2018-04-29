В Эстонии введут уголовную ответственность за причастность к терроризму

Организация, финансирование и оказание поддержки такого рода обучению и поездкам в Эстонии будет считаться преступлением, об этом сообщает в воскресенье агентство BNS.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, криминализация деятельности, связанной с подготовкой террористов, позволит правоохранительным органам Эстонии с опережением и эффективнее реагировать на такие угрозы.

Например, если лицо отправляется в поездку в другую страну с целью получить подготовку для проведения теракта, суд может его приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет. Судебная ответственность ожидает и человека, въезжающего в Эстонию с целью совершения теракта или деятельности террористического характера.

Законодательные поправки и дополнения обеспечивают также необходимую психологическую помощь жертвам терроризма. При этом помощь оказывается как пострадавшим от терроризма в Эстонии, так и жителям Эстонии, пострадавшим от теракта во время поездки за рубеж. Помощь гарантируется пострадавшему вне зависимости от его материального положения.