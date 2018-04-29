Юнкер: Европейская политика безопасности невозможна без РФ

Евросоюзу и России следует восстановить контакт и оставить в прошлом "риторику холодной войны".

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico, сообщает Европейская правда.

"Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы — боссы всего мира. Мы забываем, что мы — часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы должны прислушиваться к другой части земли", - отметил Юнкер.

Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную державу.

"Мой друг Владимир Путин — поскольку мы дружим уже много лет, хотя на сегодняшний день нельзя говорить, что Путин - твой друг — был в свое время очень неприятно поражен одной фразой президента Обамы, когда он сказал, что Россия - это лишь региональная держава", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, 28 стран выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Среди стран ЕС никоим образом не "наказали" Россию Австрия, Словения, Кипр, Греция и Португалия.

Стоит отметить, что кроме санкций в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе, некоторые европарламентарии призывают ввести санкции против близкого окружения президента Путина и предприятий, связанных с Кремлем.