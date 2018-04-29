Аэропорт Амстердама временно остался без света

Главный аэропорт Нидерландов, амстердамский Схипхол пришлось закрыть из-за отключения электроэнергии в ночь на воскресенье, 29 апреля. Из-за неполадок была парализована система регистрации.

Об этом сообщает DW.

"Утром в воскресенье Схипхол был временно закрыт, чтобы гарантировать безопасность пассажиров, которые находились в зоне предполетного обслуживания", - говорится в сообщении.

Руководство воздушных ворот призвало пассажиров оставаться дома. Движение по улицам, ведущим к Схипхолу, было временно закрыто, ограничения коснулись, в том числе и железнодорожного транспорта.

Подачу электричества удалось восстановить к полудню, однако задержек в воздушном сообщении следует ожидать до понедельника, заявили представители Схипхола.

Ранее сообщалось, что из-за массового отключения электричества в Амстердаме пострадал мессенджер Telegram. Сбой затронул пользователей в Европе, Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.