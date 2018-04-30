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В Британии неизвестный три раза въехал в толпу, есть пострадавшие
Новости мира: Инцидент произошел рано утром 29 апреля у одного из городских клубов.
В британском Уэльсе в центре города Ньюпорт неизвестный три раза въехал в толпу.
Об этом сообщает Wales Online.
По словам очевидцев, неизвестный целенаправленно сбивал людей: прохожие пытались вытащить водителя из машины, но он каждый раз разгонялся и заново въезжал в толпу. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Автомобиль нападавшего был найден через несколько улиц сгоревшим.
По подозрению в наезде был задержан 20-летний молодой человек, его имя не раскрывается.
Telegraf.com.ua