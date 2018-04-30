В Британии неизвестный три раза въехал в толпу, есть пострадавшие

В британском Уэльсе в центре города Ньюпорт неизвестный три раза въехал в толпу.

Об этом сообщает Wales Online.

По словам очевидцев, неизвестный целенаправленно сбивал людей: прохожие пытались вытащить водителя из машины, но он каждый раз разгонялся и заново въезжал в толпу. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Автомобиль нападавшего был найден через несколько улиц сгоревшим.

По подозрению в наезде был задержан 20-летний молодой человек, его имя не раскрывается.