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Грузия рискует потерять безвиз с ЕС

Флаг Грузии
14:08 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Все больше граждан Грузин просят убежища в ЕС, ставя под угрозу безвизовый режим.

Все больше граждан Грузии подают необоснованные просьбы о предоставлении убежища в Германии со времени введения безвизового режима с ЕС в прошлом году.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, согласно сегодняшней статистике с января по март 2018 года 1771 грузин подал заявку о предоставлении убежища в Германии. В прошлом году количество за аналогичный период составляла всего 601.

Количество запросов со стороны грузин выросло также во Франции, Швеции и Италии, пишет издание.

"Это особенно деликатный вопрос, поскольку критики боялись именно такого развития. Они также предупредили, что безвизовый режим может быть использован грузинскими преступниками", - отмечает Der Spiegel.

Поэтому ЕС может дойти до обсуждения того, следует ли впервые применить новый механизм приостановления безвизового режима. Он может быть активирован в случае значительного увеличения количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища или, например, если иностранцы вызовут проблемы с безопасностью.

В 2017 году с более шести тысяч заявлений о приюте для грузин положительное решение принято только в 130 случаях. Еврокомиссия пока не прибегает к радикальным шагам, а надеется уменьшить злоупотребления безвизовым режимом благодаря сотрудничеству правительством Грузии.

Ряд европейских стран, в частности Германия, Исландия и Швеция, выражают обеспокоенность в связи с ростом количества совершенных гражданами Грузии преступлений и увеличением количества запросов о предоставлении убежища.

В феврале правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта прошлого года. Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

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Новости мира, Безвиз Грузии, Безвизовый режим, Германия, Грузия, ЕС, Убежище.
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