Завершено строительство первой нитки "Турецкого потока"

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по расчетам экспертов запуск первой нитки газопровода "Турецкий поток", который строится Россией в обход территории Украины по дну Черного моря, может лишить нашу страну объемов транзитного газа в размере почти 18%.

В госкомпании-операторе газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщили, что в 2017 году для нужд Турции через территорию Украины прокачано 16,6 млрд куб. м газа, что равно 17,9% от общего показателя транзита за прошлый год.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долл.

В начале декабря 2017 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" уже построил приблизительно половину первой нитки "Турецкого потока".

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. По данным "Газпрома", обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.