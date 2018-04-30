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Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Эммануэль Макрон
17:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Эммануэль Макрон после разговора с Путиным заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, от этого зависит стабильность в регионе.

Об этом написал в своем Twitter президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Макрон разместил также короткий видозапис начала разговора.

 

"Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения положения дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии", - написал французский президент.

Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта.

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Новости мира, Владимир Путин, Иран, Россия, РФ, Франция, Эммануэль Макрон, Ядерное оружие.
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