Берлин проверит информацию Израиля о создании ядерного оружия в Иране

В Германии внимательно проанализируют информацию Тель-Авива об Иране.

Об этом сказал журналистам в понедельник представитель федерального правительства.

«Мы подробно проанализируем и оценим информацию израильской стороны», - сказал представитель пресс-службы.

Он назвал понятным то, что международное сообщество сомневается в том, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу. Именно по этой причине, напоминают в правительстве ФРГ, в 2015 году и было заключено ядерное соглашение, создав важную и надежную систему мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для соблюдения соглашения.

Эта независимая система мониторинга будет и в будущем по-прежнему необходима для обеспечения соблюдения Ираном ядерных ограничений, прописанных в Соглашении, и мирного использования Тегераном ядерной энергии, заявил представитель правительства. По его словам, МАГАТЭ должно незамедлительно заняться израильской информацией.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве предоставил якобы свидетельства того, что Иран продолжает работу над созданием ядерного оружия.