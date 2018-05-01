Французы вышли на протест против увеличения популяции медведей

Жители французских регионов Атлантические Пиренеи и Арьеж вышли на улицы в знак протеста против намерения местной власти привезти в местный лес двух медведиц, чтобы сохранить и увеличить популяцию этих животных.

Об этом сообщает France3.

“Протестующие прошли по улицам городка По с лозунгом «Стоп медведям» под звуки пастушьих колокольчиков и с плюшевыми медведями на палках, а затем отправили делегацию к префекту», - рассказали участники протеста.

В шествии приняли участие 1200 человек, а также домашние животные, чем протестанты хотели показать, что увеличение популяции медведей опасно для домашних животных.

Поводом для митинга в По стало заявление министра экологического развития Франции Николя Юло, который еще в конце марта объявил, что осенью 2018 года в леса департамента Атлантические Пиренеи, где находится город, привезут двух медведиц, чтобы сохранить этот вид диких животных. Местные депутаты, фермеры и пастухи убеждены, что это вредно, поскольку медведи в лесу мешают их деятельности.