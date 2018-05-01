В Армении сегодня выберут премьера

Выборы нового премьер-министра Армении состоятся во вторник, 1 мая, на специальном заседании Национального Собрания (парламента) Армении.

Единственным кандидатом на этот пост является лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

Кандидатуру Н.Пашиняна выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Оппозиционная фракция "Царукян" (31 голос) и фракция "Дашнакцутюн" (семь голосов) заявили, что проголосуют в пользу Н.Пашиняна.

Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. В партии, лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, заявили, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию пока не сообщали. Предполагается, что о своей позиции республиканцы заявят непосредственно перед голосованием во вторник.

Для избрания Н.Пашиняну нужно шесть голосов из фракции правящей партии, в случае, если все депутаты от остальных фракций примут участие в голосовании.

В понедельник состоялись встречи Н.Пашиняна с членами всех парламентских фракций.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян, который был избран премьер-министром 17 апреля, ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

В понедельник на встрече с депутатами от правящей Республиканской партии Армении в парламенте Н.Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана являются союзническими.

"Армяно-российские отношения, действительно, стратегические и союзнические. Это реальность, с которой мы считаемся", - сказал Н.Пашинян.

"Что касается ОДКБ, то было бы полезным уточнение в рамках организации союзнических, партнерских отношений. Взаимные обязательства должны быть зафиксированы, чтобы четко были бы сформулированы и ожидания. Мы не будем ставить вопроса о выходе из ОДКБ", - заявил он.

Н.Пашинян также отметил, что отношения с Евросоюзом Армении необходимо развивать.

"Отношения с ЕС мы должны развивать, но не в ущерб отношениям с другими странами. Неправильно характеризовать наше движение проамериканским, пророссийским. Наше движение проармянское", - сказал он.

Между тем, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе телефонного разговора с Н.Пашиняном заявил, что правительство США готово к тесному сотрудничеству с новым кабинетом министров Армении.

"Во время телефонного разговора Н.Пашиняна были обсуждены внутриполитические процессы в Армении. У.Митчелл отметил, что правительство США готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении, еще более укрепить армяно-американские отношения", - говорится в сообщении оппозиционного движения Н.Пашиняна.