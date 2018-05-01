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В ООН назвали количество нелегальных рабочих в мире

Рабочий
09:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По данным ООН во всем мире 60% работников не устроены официально.

Два миллиарда человек во всем мире работают неофициально

Об этом говорится в докладе Международной организации труда, который 30 апреля опубликовали на сайте ООН.

Указанные 60% работников не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.

По данным исследования, самый высокий процент неустроенных официально приходится на развивающиеся страны – это 93%. В Африке неформально трудятся почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америке – 40%, а в Европе и Центральной Азии – 25%.

Наивысшая доля неофициально трудящихся в сфере сельского хозяйства – более 90%. В остальных – на "неформальную экономику" приходится половина рабочих мест. У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально – в два раза выше, чем у городских жителей, говорится в докладе.

Мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени, подчеркивают авторы доклада.

Исследование основано на показателях из более 100 государств, в том числе из Украины.

В феврале глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега заявлял, что около 5 млн украинцев работают неофициально.

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Новости мира, ООН, Работа, Работники, Условий труда.
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