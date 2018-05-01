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Королевские ВС будут патрулировать небо над Черным морем

Typhoon
11:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Истребители Британии будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Британские истребители Typhoon начинают участие в миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем.

Об этом сообщает сайт британских Королевских воздушных сил.

Во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану на юге Румынии ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

Британские истребители будут работать вместе с румынскими ВВС, флот которых состоит из истребителей МиГ-21 и F-16.

"Такие миссии по наблюдению за воздушным движением гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Истребители НАТО в рамках миссии воздушной полиции патрулируют небо над Румынией и Болгарией.

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Новости мира, Typhoon, Британские истребители, Великобритания, Королевские воздушные силы, НАТО, Черное море.
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