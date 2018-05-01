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В ЕС отреагировали на решение Трампа приостановить пошлины

Сталь
11:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: ЕС требует от США полной отмены дополнительных пошлин на свою сталь

Временное исключение Евросоюза из-под действия введенных Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия только продолжит период неопределенности на рынке.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии, сообщает корреспондент в Брюсселе.

"Еврокомиссия приняла во внимание решение Соединенных Штатов продолжить исключение для Евросоюза в контексте ввода импортных пошлин на сталь и алюминий на короткий период - до 1 июня 2018 года. Это решение США продолжит неопределенность на рынке, что уже повлекло негативное влияние на решение в сфере бизнеса. ЕС должен быть полностью выведен из-под действия этих мер, и они не могут обосновываться требованиями национальной безопасности", - отметили в руководящей институции ЕС.

Отмечается также, что ЕС не является причиной перенасыщения рынка стали и алюминия в США.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем продолжит дискуссию с американским правительством относительно урегулирования этого вопроса.

Как сообщалось, в марте США ввели 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако сделали временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

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Новости мира, Алюминий и сталь, Дональд Трамп, Еврокомиссия, ЕС, Пошлины США, США.
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