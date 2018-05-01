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Катрин де Болль приступила к работе на должности главы Интерпола
13:56 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: Европол впервые возглавила женщина, сегодня она начинает выполнение своих обязанностей.
Должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европола) официально заняла бельгийка Катрин де Болль.
Решение о назначении де Болль было принято на заседании Совета ЕС, состоявшемся 8 марта в Брюсселе. Впервые в истории Европол возглавила женщина.
Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая. Мандат исполнительного директора Европола рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз.
48-летняя Катрин де Болль - юрист по образованию, была офицером жандармерии, а затем криминальной полиции.
В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.
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