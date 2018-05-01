Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

В Болгарии прошел митинг

Флаг Болгарии
17:13 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Главное требование митингующих – искоренение коррупции и бедности.

Митинг протеста провела в центре болгарской столицы оппозиционная Социалистическая партия.

"Около трех процентов населения Земли владеют мировыми богатствами, корпорации обогащаются, а народы беднеют. Для этих людей единственной ценностью остаются деньги, у них нет ни идеологии, ни политических взглядов, ни принципов, ни морали", - заявила лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова.

По ее словам, около 1,6 миллионов болгар живут сегодня ниже порога бедности, а зарплаты с трудом покрывают элементарный необходимый минимум для жизни. Лидер социалистов призвала представителей власти и парламентариев отказаться от привилегий и постоянного повышения зарплат чиновникам.

Участники Первомайской акции прошли маршем по центральным улицам Софии до здания Кабинета министров Болгарии, где и состоялся митинг протеста против действующей власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Болгария, Корнелия Нинова, Коррупция, Митинг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Катрин де Болль приступила к работе на должности главы Интерпола В ЕС отреагировали на решение Трампа приостановить пошлины Королевские ВС будут патрулировать небо над Черным морем

Последние новости

Медики назвали продукты, имеющие свойство повышать риск пищевого отравления Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
06:01 Вам будет смешно: прикольные анекдоты 2 мая
06:00 В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0