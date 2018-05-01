В Болгарии прошел митинг

Митинг протеста провела в центре болгарской столицы оппозиционная Социалистическая партия.

"Около трех процентов населения Земли владеют мировыми богатствами, корпорации обогащаются, а народы беднеют. Для этих людей единственной ценностью остаются деньги, у них нет ни идеологии, ни политических взглядов, ни принципов, ни морали", - заявила лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова.

По ее словам, около 1,6 миллионов болгар живут сегодня ниже порога бедности, а зарплаты с трудом покрывают элементарный необходимый минимум для жизни. Лидер социалистов призвала представителей власти и парламентариев отказаться от привилегий и постоянного повышения зарплат чиновникам.

Участники Первомайской акции прошли маршем по центральным улицам Софии до здания Кабинета министров Болгарии, где и состоялся митинг протеста против действующей власти.