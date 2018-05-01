Британская полиция пока не установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Отвечая на вопрос депутатов в комитете обороны британского парламента, были ли установлены подозреваемые, советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл сказал: "Пока нет".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что разведывательные службы России по крайней мере пять лет наблюдали за Скрипалем и его дочерью и считали некоторых перебежчиков "законными целями для убийства".

Седвилл сказал британским законодателям, что сейчас проводятся профилактические меры и полиция усиливает защиту других перебежчиков, которые также могут оказаться под угрозой.

"Полиция, ответственная за безопасность, и различные учреждения вместе с ними пересматривают безопасность всех людей, которые могут быть уязвимыми", - сказал Седвилл.

Напомним, в конце апреля британские СМИ сообщили, что контртеррористическая полиция Великобритании установила личность российского убийцы, который стоит за отравлением в Солсбери.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон". Правоохранители считают, что человек пользуется именем Михаилс Савицкис и еще двумя другими псевдонимами.