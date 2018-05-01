В Шотландии ввели минимальные цены на алкоголь

В Шотландии отныне действуют минимальные цены на алкоголь - таким способом правительство пытается защитить здоровье граждан.

Об этом сообщает DW.

"Все говорит о том, что минимальные цены сократят смертность от связанных с алкоголем заболеваний и в целом уменьшат вредное влияние алкоголя на общество", - заявила премьер-министр Никола Стерджен, назвав этот шаг "довольно смелым".

Это решение уже приветствовали представители сферы здравоохранения. По информации соответствующих органов, злоупотребление алкоголем вызывает в Шотландии 697 случаев госпитализации и 22 случая смерти в неделю. В регионе продают алкоголя в расчете на одного взрослого на 20 процентов больше, чем в других исторических провинциях Соединенного Королевства.

Отныне наименьший ценник в Шотландии должен составлять не менее 50 пенсов (0,68 доллара США, около 18 гривень) за 10 миллилитров чистого алкоголя. То есть бутылка пива будет стоить около 70 пенсов, бутылка вина - пять фунтов (180 гривень).

Соответствующие правила были приняты парламентом ещё в 2012 году, однако вступление их в силу было отсрочено из-за судебной волокиты с Ассоциацией шотландского виски - там заявляли, что это несправедливо ударит по карманам ответственных любителей выпить с небольшим доходом. В конце прошлого года суд вынес решение в пользу правительства.

По данным шотландского правительства, медианная недельная зарплата до налогообложения в Шотландии по состоянию на конец прошлого года составляла 547,3 фунта стерлингов.