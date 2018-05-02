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Су-27 ВВС РФ "непрофессионально" перехватил самолет США над Балтийским морем

Самолет
00:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Как отметил чиновник, российский реактивный самолет "пролетел в двадцати футах (6-7 метров -ред.) от воздушного судна ВМС США".

Очередной случай "непрофессионального" перехвата американского военного самолета в международном воздушном пространстве российским истребителем произошел во вторник над Балтийским морем.

Об этом сообщил центральный американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Российский истребитель Су-27 осуществил "непрофессиональный" перехват разведывательного самолета P-8 Военно-морских сил США, когда тот находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем во вторник", - говорится в сообщении.

Тем временем, в штабе американских ВМС в Европе пока не спешат комментировать детали инцидента. Там заявили только, что "корабли и самолеты ВМС США регулярно взаимодействуют с воинскими подразделениями других стран" и пообещали позднее уточнить информацию.

Последний непрофессиональный перехват самолета американских ВМС российским истребителем произошел в январе этого года, когда Су-27 россиян пролетел на расстоянии полутора метра от американского EP-3. Тогда в ВМС США заявили, что перехват был опасным и непрофессиональным.

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Новости мира, Балтийское море, ВВС РФ, ВМС США, Перехват, Россия, США.
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