В Эстонии стартуют военные учения по отработке тотальной обороны

В среду, 2 мая, в Эстонии начинаются учения Siil 2018 (”Ёж-2018”), в ходе которых более чем 15 000 военных будут отрабатывать действия в условиях тотальной обороны.

Учения ”Ёж-2018” — это в первую очередь учения по территориальной обороне, сообщает Delfi.

Учения пройдут в три этапа: со 2 по 4 мая принимающие участие в учениях подразделения должны достичь боевой готовности, с 4 по 7 мая подразделения будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая будут происходить учебные бои.

Учения в основном ориентированы на сухопутные войска, но важную роль играют также военно-морские и военно-воздушные силы.

В учениях Siil 2018 примут участие также около 2 тыс. солдат-союзников по НАТО и стран-партнеров альянса: Великобритании, США, Дании Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.