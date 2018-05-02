Британия намерена последовать примеру Украины после Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что у него "нет существенных возражений" против идеи соглашения об ассоциации между Британией и ЕС, подобного тому, что блок подписал с Украиной.

Об этом сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос комитета Палаты лордов по вопросам ЕС, Дэвис заявил, что все зависит от деталей, но "если рассматривать как концепцию, у меня нет существенных возражений против этого".

"Некоторые соглашения об ассоциации являются шагом к членству", - сказал он комитету, указывая на пример Украины.

"Это зависит от того, что включено в соглашение. Мы бы, например, не хотели, чтобы это привело к компетенции европейской юрисдикции (Европейского суда)", - отметил он.

Европарламент ранее предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговля, внешняя политика и безопасность, внутренняя безопасность и "тематическая" сотрудничество.

Дэвис подтвердил, что хочет согласовать основные положения новых отношений до октября этого года.