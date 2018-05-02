Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

Британия намерена последовать примеру Украины после Brexit

Brexit
09:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Британии не против ассоциации с Европейским Союзом по украинской модели после Brexit.

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что у него "нет существенных возражений" против идеи соглашения об ассоциации между Британией и ЕС, подобного тому, что блок подписал с Украиной.

Об этом сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос комитета Палаты лордов по вопросам ЕС, Дэвис заявил, что все зависит от деталей, но "если рассматривать как концепцию, у меня нет существенных возражений против этого".

"Некоторые соглашения об ассоциации являются шагом к членству", - сказал он комитету, указывая на пример Украины.

"Это зависит от того, что включено в соглашение. Мы бы, например, не хотели, чтобы это привело к компетенции европейской юрисдикции (Европейского суда)", - отметил он.

Европарламент ранее предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговля, внешняя политика и безопасность, внутренняя безопасность и "тематическая" сотрудничество.

Дэвис подтвердил, что хочет согласовать основные положения новых отношений до октября этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Brexit, Дэвид Дэвис, ЕС, Соглашение об Ассоциации, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

ЕС призывает к диалогу политические силы Армении Макрон накажет всех виновных в майских погромах В Эстонии стартуют военные учения по отработке тотальной обороны

Последние новости

ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
19:01 Порошенко предлагает расширить границы полигонов для испытания ракет
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0