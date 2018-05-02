Британского бизнесмена подозревают в связях с РФ

Миллиардера и основателя исследовательского центра Legatum Institute Кристофера Чандлера подозревают в связях с российской разведкой.

Об этом заявил накануне депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили, передает Deutsche Welle.

Чандлер был "объектом интереса" российской разведки с 2002 года, сказал Сили, выступая в Палате общин. Это следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил политик.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период, начиная с середины 1990-х годов. По словам Сили, в них также фигурирует брат Кристофера - Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку "контрразведка", отметил депутат. Документы, подчеркнул он, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

В Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали "полной чепухой".

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за Brexit. В частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза.

В британском парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на это гражданство еще до проведения референдума по Brexit.

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, братья Кристофер и Ричард Чандлеры в середине 1990-х годов вложились в "Газпром". В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по размеру акционером "Газпрома" с порядка 5 процентами акций.

В 2004 году, заявив, что они высоко оценивают усилия главы российского газового монополиста Алексея Миллера по повышению эффективности "Газпрома", Чандлеры стали избавляться от акций компании.