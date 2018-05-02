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Британские территории должны раскрыть имена владельцев оффшоров

Парламент Великобритании
10:28 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Великобритания обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров за 2 года.

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Алан Дункан, младший министр иностранных дел, сообщил парламенту Британии, что правительство поддержит поправку, представленную двумя депутатами в рамках обсуждения закона о борьбе с отмыванием денег.

Многие британские территории имеют большие сектора финансовых услуг, поскольку они взимают низкие налоги, а собственность предприятий не имеет прозрачности.

До сих пор эти налоговые гавани отказывались раскрывать имена бизнесменов, которые владеют активами в их юрисдикции. Инициаторы законопроекта считают, что такая секретность позволяет отмывать деньги, способствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе в России.

Этот шаг был назван главной победой кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

"Это новости, которых мы ожидали. Это большой шаг в борьбе с уклонением от налогов и коррупцией, что так дорого стоит развивающимся странам", - сказал Саймон Киркленд, участник кампании "Christian Aid".

В то же время, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит уже заявил, что он "глубоко обеспокоен" событиями в Лондоне, называя новую политику прозрачности "глубоко ошибочной".

"Это не только нарушение доверия, но и ставит под сомнение наши отношения с Великобританией и конституционные права людей Британской Колумбии", - сказал он.

Эта поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент не имеет права навязывать им свою волю.

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Новости мира, Великобритания, Заморские территории Британии, Оффшоры, Парламент Британии.
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