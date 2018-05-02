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Су-27 опасно сблизился с самолетом США над Балтикой

Российские Су-27
12:59 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Российский Су-27 "непрофессионально" сблизился с самолетом США над Балтикой.

Российский истребитель Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват самолета-наблюдателя Военно-морских сил США P-8 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американской военной сфере.

По словам одного из собеседников, Су-27 пролетел примерно в 20 футах (6,1 м) от P-8. Сближение самолетов длилось около 9 минут. Перехват американские военные описали как "безопасный, но непрофессиональный".

Официальный представитель ВМС США отказался комментировать этот инцидент, но отметил, что официально подобные сближения не классифицирует таким образом. ВМФ классифицирует авиаперехваты просто как безопасные или небезопасные.

"Корабли и самолеты США обычно взаимодействуют с военными подразделениями из других стран", - сказал он.

В последний раз небезопасный перехват американского самолета-разведчика EP-3 российским Су-27 произошел в январе над Черным морем. Первым об этом тогда также сообщил телеканал CNN.

ВМС США после этого заявили, что перехват был небезопасным и непрофессиональным. Госдеп США затем опубликовал заявление, в котором обвинил российских военных в "грубом нарушении существующих соглашений и международного права".

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Новости мира, Балтийское море, ВМС США, Российский самолет, РФ, Су-27, США.
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