В Черное море вошли военные корабли НАТО

В понедельник, 30 апреля, в Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Об этом сообщает "Думская".

Флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты Военно-морских сил Испании SPS Victoria (F82), Турции – TCG Gemlik (F492), Германии – FGS Bayern (F217), а также несколько несколько меньших кораблей.

На осень этого года НАТО запланировал проведение крупнейших со времен холодной войны учения под названием Trident Juncture. В учениях в октябре этого года примут участие около 45 тыс военных из стран-членов НАТО, а также корабли и самолеты. Они будут противодействовать "атаке" у берегов Норвегии.