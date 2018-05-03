Германию попросили увеличить взносы в бюджет ЕС

Новые расходы и потери из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) потребуют от ФРГ как крупнейшего плательщика в бюджет союза дополнительно 3,5-4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за вызванного инфляцией роста цен, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью медиакомпании ARD в Брюсселе в среду.

ЕК в среду представила проект бюджета Евросоюза на период 2021-2027 годов в размере 1,135 трлн евро. Бюджет текущей семилетки составляет 1,087 трлн евро.

В связи с Brexit и новыми задачами Евросоюза в сферах миграции и обороны Г.Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах, отмечает Deutsche Welle.

Помощь фермерам будет сокращена на 5%. По словам Г.Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, "такова жизнь - нам придется платить столько, сколько потребует рынок".