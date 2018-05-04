Земан: "Новичок" производился в Чехии
Новости мира: В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был изготовлен нервно-паралитический яд, который позже уничтожили, рассказал чешский лидер.
Президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ "Новичок".
"Вывод такой, что наша страна производила и испытывала "Новичок", пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так", - сказал Земан.
Согласно докладу службы внутренней разведки, газ вырабатывался и испытывался в лаборатории в Брно.
4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с тяжелым отравлением в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", который якобы производился только в России.