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Лондон планирует противодействовать Москве на международном уровне

Британия
08:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Британия планирует усилить противодействие России в мире в связи с ее причастностью к преступлениям в Сирии и Солсбери.

Великобритания готовит широкомасштабный план по противодействию российской внешней политике на международном уровне.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Соединённого Королевства, сообщает Радио Свобода.

Издание утверждает, что Британия намерена привлечь к этой кампании своих партнеров по международным организациям. В частности сдерживание России будет обсуждаться на саммитах "Большой двадцатки", "Большой семёрки", НАТО и Евросоюза.

Поводом для противодействия России стал отказ Москвы признать причастность к предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума и отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В нападении в Сирии винят режим президента Башара Асада, который поддерживает Москва. В причастности к покушению на Скрипаля британский премьер Тереза Мэй официально обвинила Россию – в качестве ответа из Лондона выслали российских дипломатов.

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Новости мира, Великобритания, Отравление Скрипалей, Россия, РФ, Сдерживание РФ, Угроза РФ.
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