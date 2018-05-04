Лондон планирует противодействовать Москве на международном уровне

Великобритания готовит широкомасштабный план по противодействию российской внешней политике на международном уровне.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Соединённого Королевства, сообщает Радио Свобода.

Издание утверждает, что Британия намерена привлечь к этой кампании своих партнеров по международным организациям. В частности сдерживание России будет обсуждаться на саммитах "Большой двадцатки", "Большой семёрки", НАТО и Евросоюза.

Поводом для противодействия России стал отказ Москвы признать причастность к предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума и отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В нападении в Сирии винят режим президента Башара Асада, который поддерживает Москва. В причастности к покушению на Скрипаля британский премьер Тереза Мэй официально обвинила Россию – в качестве ответа из Лондона выслали российских дипломатов.