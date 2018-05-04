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Евростат назвал страны-лидеры производства атомной энергии

АЭС
12:17 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Только пять из 14 возможных стран Европейского Союза производят 80% атомной энергии.

Пять государств производят более 80% атомной энергии в Европейском союзе.

Таковы данные Европейского статистического ведомства, обнародованные в пятницу.

Франция оказалась крупнейшим производителем атомной энергии в ЕС – ее доля составляла в 2016 году 48%.

Далее идут Германия (10%), Великобритания (8,5%), Швеция (7,5%) и Испания (7%).

В целом в 2016 году АЭС стран-членов ЕС произвели 839,7 гигаватт часов. Другими словами, АЭС сгенерировали почти 26% электроэнергии, производимой в ЕС в 2016 году.

В 2016 году ядерные реакторы оставались действующими в 14 государствах ЕС: Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Испании, Франции, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, Швеции и Британии. Еще в 14 странах-членах нет АЭС.

В целом с 1990 по 2016 годы большинство государств-членов ЕС увеличили производство атомной анергии. Хотя между 2004 и 2016 годы наблюдался спад в производстве атомной энергии на 17%.

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Новости мира, Атомная энергетика, Атомная энергия, АЭС, Европа, Евростат, ЕС.
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