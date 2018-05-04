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В Нидерландах расследуют участие семи компаний в строительстве Керченского моста

Керченский мост
14:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Компании, вероятно, считали, что могут обойти европейские санкции, работая только с российской стороны границы.

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний, которые принимали участие в строительстве моста из России в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание AD.nl.

Сейчас и компании, и их руководство считаются подозреваемыми. Считается, что они поставляли технику, части оборудования, помогали в поддержании его функционирования.

В отношении каких компаний проводится расследование в прокуратуре не уточняют. В то же время голландские СМИ приводят данные о по крайней мере две компании - Dematec Equipment из города Додеваард, и Biljard Hydrauliek с Мильсбека.

Если компании будут признаны нарушителями санкционного режима в отношении поставки товаров и услуг, это может рассматриваться Судом ЕС как "подрыв территориальной целостности Украины".

"Для юридических лиц максимальное наказание за это составляет 820 тыс. евро, а для частных лиц - штраф в 82 тыс. евро или лишение свободы на срок до шести лет", - сообщает издание.

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Новости мира, Керченский мост, Нидерланды, Оккупированный Крым, Прокуратура, Суд ЕС.
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