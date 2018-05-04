Венгрия готова ветировать бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт воспользуется правом вето при принятии бюджета ЕС, если не будет удовлетворен его условиями.

В радиоинтервью Орбан заявил, что ни одна банкнота ЕС не должна идти на мигрантов, пишет Politico.

"Это будут долгие дебаты и переговорный процесс. Венграм не нужно волноваться. Пока венгры на скажут, что он может пройти, бюджета не будет", - заявил Виктор Орбан.

"Мы не считаем, что мигранты могут получить хотя бы один цент", - добавил венгерский премьер.

Деньги из фондов ЕС на развитие таких программ, как региональное развитие и исследования, не могут быть перенаправлены "странам, которые пускают мигрантов", заявил Орбан.

Увеличение расходов на борьбу с миграцией является одним из центральных пунктов нового бюджетного предложения Европейской комиссии и является хорошо воспринятым южноевропейскими странами, которые страдают от нелегальной миграции.